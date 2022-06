Covid-19, sabato in Umbria quasi mille nuovi casi in più

Continua a salire la curva del contagi in Umbria. Nella giornata di sabato il report della Regione ha infatti contato altri 941 nuovi positivi. Un numero che porta così le persone attualmente alle prese con il Covid-19 a 10.795, ovvero 378 in più rispetto a venerdì. Tutto ciò a fronte anche di 563 nuovi positivi. Contemporaneamente crescono anche i ricoveri, che passano da 122 a 130, ossia otto in più. Due i pazienti in Rianimazione (+1), mentre in area medica Covid si è passati da 94 a 101. Stabile la situazione negli altri reparti: sempre 27 i positivi ricoverati. “Zero” è il numero che compone invece la casella che riguarda gli ospiti positivi nelle Rsa regionali. Buone notizie sul fronte dei decessi, visto che non si registrano nuove vittime: dall'inizio dell'emergenza sono 1.884. Nella giornata di sabato sono stati eseguiti 3.360 tamponi, divisi rispettivamente in 569 molecolari e 2.791 antigenici. Il tasso di positività è dunque del 28%.