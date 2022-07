Covid-19, sotto quota 20mila gli attualmente positivi in regione

Scendono sotto quota 20mila gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nel report di sabato 30 luglio, la Regione evidenzia infatti 19.966 persone alle prese, in questo momento, con il virus. Continua dunque la discesa, visto che nelle ultime ventiquattro ore sono stati i 916 i nuovi positivi scovati dai tamponi, mentre i guariti sono stati 1.568. I tamponi totali, nell'ultimo giorno, sono stati 4.418, di cui 533 molecolari e 3.885 antigenici. Il tasso di positività dunque scende ed ora è del 20,7%. Sostanzialmente stabile la situazione nei nosocomi regionali. Tra venerdì e sabato si registra infatti un ricovero in meno: in totale sono 276. Nello specifico, sono tre i positivi in meno in area medica (153), mentre crescono quelli negli arti reparti, che passano da 114 a 116. Le terapie intensive sono invece 7. Due in più gli ospiti delle Rsa positivi, ovvero 18. In Umbria c'è un nuovo decesso, che porta il numero totale a 1.967. In isolamento ci sono 19.690 persone. Dall'inizio della pandemia, in Umbria sono risultati positivi al Covid-19 349.833 persone.