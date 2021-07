Covid-19, in Umbria altri 129 positivi e due ricoveri in più

Continua a salire il numero di persone positive al Covid-19 in Umbria. Solamente nell'ultimo giorno sono 129 in più coloro che hanno contratto il Coronavirus. Gli attualmente positivi salgono così di 111 unità, visto che di nuovi guariti ce ne sono solamente 18. Buone notizie dal fronte dei decessi, visto che nel Cuore verde d'Italia non si registrano nuove vittime, che rimangono 1.424 da inizio pandemia. In isolamento ci sono 929 persone.

Sul fronte ospedaliero, ci sono due persone in più ricoverate nei nosocomi umbri. Dai 12 di giovedì si è passati ai 14 di venerdì, ma non ci sono novità per quanto riguarda le terapie intensive, dove c'è sempre una sola persona ricoverata. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.033 test antigenici, mentre i tamponi molecolari sono stati 1.840. Aumenta il tasso di positività (calcolato solo sui molecolari), arrivato al 7%.

Rispetto ai territori, Costacciaro e Monte Castello di Vibio tornano “Covid free”, mentre Monteleone d'Orvieto, Montone, Otricoli e Tuoro, che non avevano più positivi, sono tornate ad avere un nuovo caso ognuna.

Lungo la Valle umbra sud, si registrano tre nuovi positivi a Foligno e due a Gualdo Cattaneo. Un nuovo positivo a Spoleto. Sempre a Foligno ci sono 23 attualmente positivi, nessun ricoverato e 23 persone in isolamento.