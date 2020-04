Covid-19, un altro contagio per Giove. Due decessi a Marsciano e Perugia

Il Comune ternano di Giove fa registrare un altro contagio. Per la zona rossa dell’Umbria si tratta del trentottesimo positivo. Ma nuovi casi hanno interessato anche altre tre città. Si tratta di Terni, ora a quota 108, di Orvieto con 53 cittadini contagiati e di Collazzone a quota 6. Due, invece, i decessi alle 11.38 di martedì 21 aprile rispetto ai dati precedenti: uno a Marsciano, che fa così i conti con la sua prima vittima, ed uno a Perugia che arriva a 9. In crescita il numero dei positivi, sebbene il dato si più contenuto di quello di lunedì. In tutto il territorio regionale se ne contano 25: 5 a Terni, 4 a Perugia, 3 a Castel Giorgio e Spoleto, 2 ad Acquasparta, Città di Castello, Orvieto e Torgiano. Infine, una guarigione in più per Foligno e Norcia.

In generale questa la situazione nei Comuni interessati dal Covid-19:

328 a Perugia (258 guariti, 9 decessi)

116 a Città di Castello (52 guariti, 12 decessi)

108 a Terni (60 guariti, 2 decessi)

72 a Gubbio (33 guariti)

53 ad Orvieto (13 guariti, 6 decessi)

40 a Foligno (18 guariti, 3 decessi)

38 a Giove (1 guarito, 1 decesso)

35 a Corciano (29 guariti, 1 decesso)

32 ad Assisi (20 guariti)

30 a Porano (5 guariti, 2 decessi)

28 ad Umbertide (16 guariti, 2 decessi)

27 a Spoleto (11 guariti)

25 a Bastia Umbra (22 guariti)

23 a Castiglione del Lago (11 guariti, 2 decessi), Città della Pieve (9 guariti, 1 decesso)

22 a Torgiano (17 guariti)

20 a Castel Giorgio (6 guariti)

19 a Gualdo Cattaneo (6 guariti)

18 a Magione (11 guariti)

16 a San Gemini (8 guariti), San Giustino (5 guariti, 1 decesso)

15 a Deruta (9 guariti, 1 decesso)

14 a Marsciano (9 guariti, 1 decesso)

11 a Castel Viscardo (1 decesso)

9 a Cascia (8 guariti, 1 decesso), Panicale (7 guarito)

8 a Baschi (4 guariti, 1 decesso), Valfabbrica (6 guariti)

7 a Gualdo Tadino (1 guarito), Trevi (2 guariti), , Spello (3 guariti)

6 ad Acquasparta (5 guariti), Arrone (3 guariti), Collazzone (3 guariti, 1 decesso), Narni (2 guariti), Nocera Umbra (4 guariti), Stroncone (1 guarito, 2 decessi)

5 a Castel Ritaldi, Costacciaro (3 guariti, 1 decesso), Fratta Todina (3 guariti), Giano dell’Umbria (2 guariti, 1 decesso), Norcia (3 guariti), Passignano sul Trasimeno (2 guariti), Pietralunga, Todi (5 guariti)

4 ad Amelia (1 guarito, 1 decesso), Bevagna (1 guarito), Citerna (1 guarito, 1 decesso), Montecastrilli (3 guariti), Preci (1 guarito)

3 ad Allerona, Lugnano in Teverina, Massa Martana (2 guariti), Montefranco

2 a Bettona (2 guarito), Montecchio (1 guarito, 1 decesso), Scheggia e Pascelupo (2 guariti), Sigillo (1 guarito)

Un solo caso, invece, per Alviano, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Ferentillo, Piegaro (1 guarito), San Venanzo (1 guarito), Valtopina (1 guarito)

Nessun positivo, invece, nei Comuni di Attigliano, Avigliano Umbro, Cannara, Cerreto di Spoleto, Fabro, Ficulle, Fossato di Vico, Guardea, Lisciano Niccone, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Montegabbione, Monteleone di Spoleto, Monteleone d’Orvieto, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Otricoli, Paciano, Parrano, Penna in Teverina, Poggiodomo, Polino, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Tuoro sul Trasimeno, Vallo di Nera.