Covid, il cardinale Bassetti “stazionario nella gravità”. Positivo anche monsignor Boccardo

Condizioni stazionare nella gravità. È quanto recita il bollettino medico sullo stato di salute del cardinale Gualtiero Basseti aggiornato ad oggi, 6 novembre. A diffonderlo stata l’Azienda ospedaliera di Perugia nel cui reparto di terapia intensiva è ricoverato dal 3 novembre scorso il presidente della Conferenza episcopale italiana. Le funzioni vitali dell’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, fanno sapere i sanitari, sono costantemente monitorate con il cardinale che continua le terapie mediche del caso e la ventilazione non invasiva.

Intanto, anche l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19. Il presidente della Conferenza episcopale umbra è asintomatico e si trova attualmente in quarantena nella sua residenza spoletina, da dove segue regolarmente la vita della diocesi. In risposta alla positività al coronavirus di Boccardo, gli uffici della curia arcivescovile sono stati temporaneamente chiusi per provvedere alle necessarie attività di sanificazione degli ambienti.