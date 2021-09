Covid, due ricoveri in più ma un paziente in meno in intensiva

Due ricoveri in più, ma un paziente in meno in terapia intensiva. È questa la situazione nell’Umbria del Coronavirus per quanto riguarda il fronte ospedaliero. I dati aggiornati alla mattinata di domenica 5 settembre, infatti, riportano 55 ricoveri complessivi, di cui 7 in terapia intensiva. Sempre due le strutture ospedaliere attivate sul fronte Covid: Perugia dove si trovano attualmente 27 pazienti di cui uno in intensiva; Terni con 28 ricoveri, di cui 6 in rianimazione. Stabile, invece, il numero delle vittime positive al virus. Dopo il decesso registrato a Perugia nell’ultima giornata, infatti, non si contano nuove morti, che restano dunque ferme a 1.434.

I cittadini risultati positivi in 24 ore sono stati in tutti 101. Numeri a due cifre per Perugia con altri 17 contagi e Narni con 10. Tredici i casi di fuori regione, mentre a Terni ne sono stati individuati solo sei. Nella Valle Umbra Sud riscontrate altre nove positività a Foligno, tre a Giano dell’Umbria e Spoleto, due a Trevi ed una soltanto a Bevagna e Campello sul Clitunno. Tornando a Foligno, si contano anche sei guarigioni: i casi attuali nella città della Quintana sono dunque 110, con 106 persone in isolamento e quattro ricoverate.

Di contagi a livello regionale se ne contano al momento 1.674, ossia uno in meno del giorno precedente. Il tasso di positività riscontrato su 1.726 tamponi molecolari processati (1.087.526) si attesta al 5,85% in linea con quello del precedente report. Complessivamente l’Umbria fa i conti anche con 102 guariti in più (59.164) e con tre persone in meno in isolamento per un totale di 1.619. Intanto i positivi da inizio pandemia sono stati 62.272. Di antigienici nell’ultimo giorno ne sono stati effettuati 5.577 (697.146), mentre i vaccini somministrati sono stati 3.465. In tutto 1.187.482, pari cioè al 91,13%. Prima dose per l’84,25% degli umbri, seconda dose per il 72,11%.