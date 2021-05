Covid, in leggero aumento i ricoveri. Due decessi tra Città di Castello e Panicale

Leggero incremento in Umbria per i ricoveri legati al Covid-19. Tra domenica 23 e lunedì 24 maggio se ne sono registrati tre in più per un totale di 94 pazienti, di cui 35 all’ospedale di Perugia, 21 a Pantalla, 20 a Terni, 9 a Città di Castello, 8 a Spoleto ed uno a Foligno. Resta invariato, invece, il numero delle persone positive al Coronavirus attualmente in terapia intensiva. Il dato, su questo fronte, è di 13 pazienti. Tra domenica e lunedì anche due vittime: una a Città di Castello e l’altra a Panicale. Il numero dei decessi di cittadini affetti da Covid sale quindi a 1.391.

Diminuisce sensibilmente il tasso di positività con un valore che si attesta all’1,75 per cento. Di nuovi contagi nelle 24 ore ne sono stati riscontrati 10 ma - come avviene solitamente a inizio settimana - su un ridotto numero di tamponi molecolari processati, pari in questo caso a 569 (in tutto 911.621). Due i casi Covid individuati a Citerna, Città di Castello, San Giustino ed Umbertide, uno solo invece a Terni e Todi. Nessun nuovo positivo, invece, per Perugia e Foligno. Nella città della Quintana neanche nuovi guariti. Stabile a 67, dunque, il numero dei folignati attualmente positivi con 63 persone in isolamento e 4 ricoveri, di cui uno in terapia intensiva. Torna Covid free, invece, il comune di Paciano.

A livello regionale si registra un ulteriore calo di casi Covid, 21 in meno tra domenica e lunedì per un totale di 1.946. Ventinove in più, invece, i guariti (complessivamente 52.774), mentre i contagi totali hanno raggiunto quota 56.111. In isolamento 117 cittadini in meno per un totale di 2.164 soggetti, mentre gli antigenici effettuati nelle 24 ore sono stati 415 (in tutto 393.491). Per quanto riguarda la campagna vaccinale, somministrate complessivamente 461.093 dosi sulle 489.365 disponibili, per una percentuale di 94,2.