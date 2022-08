Covid, il mese di agosto si apre con 403 nuovi contagi e 265 ricoveri

In Umbria il mese di agosto si apre con 403 nuovi positivi e 265 ricoveri. Questi i numeri snocciolati, infatti, dalla Regione attraverso il consueto bollettino quotidiano, aggiornato alla mattinata di lunedì primo agosto. Per il Cuore verde d’Italia, dunque, altri 403 cittadini positivi al virus per un totale di 19.396 casi presenti su tutto il territorio regionale. Numero che resta di fatto invariato rispetto alle 24 ore precedenti. Parallelamente ai 403 nuovi contagi si sono infatti avuti 402 guariti ed un decesso, che ha portato il numero totale delle vittime a 1.969. Il tasso di positività risulta del 27,77% con 1.451 tamponi processati nell’ultima giornata, di cui 152 molecolari e 1.299 antigenici. Di pazienti Covid, come detto, se ne contano 265, ossia due in meno del precedente report. In area medica ci sono 145 cittadini positivi, uno in meno di domenica, mentre resta stabile a 7 il dato in terapia intensiva. Negli altri reparti ospedalieri, invece, si registrano 113 pazienti, anche in questo caso in calo di un’unità rispetto alla giornata di domenica. Nessuna variazione nelle Rsa dell’Umbria dove continuano ad aversi 19 ospiti alle prese con il Coronavirus. In isolamento, infine, si contano al momento 19.131 cittadini distribuiti su tutto il territorio umbro.