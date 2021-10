Covid, i nuovi positivi continuano a superare i guariti. Due i ricoveri in più

I nuovi positivi continuano a superare i guariti in Umbria, dove nelle ultime 24 ore a fronte di altri 78 casi di contagio, sono stati solo 23 i cittadini che hanno sconfitto il virus. Gli attualmente positivi presenti su tutto il territorio regionale hanno quindi raggiunto quota 1.173, ossia 55 in più in un giorno. Sono 1.130 le persone che al momento sono sottoposte ad isolamento, mentre sono leggermente aumentate quelle per le quali si è reso necessario il ricovero in ospedale. I pazienti Covid sono infatti passati da 41 a 43 in 24 ore, due in più. Di questi, 24 si trovano al Santa Maria di Terni, i restanti 19 invece al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Nessuna variazione in terapia intensiva, dove continuano a contarsi sei pazienti: quattro a Terni e due a Perugia. Così come resta stabile il dato dei decessi: 1.464 dall’arrivo del Covid.

I 78 nuovi contagi sono stati riscontrati su 1.772 molecolari analizzati (1.186.389) per un tasso di positività che si attesta al 4,4%, in linea con quello del giorno precedente. Gli antigenici effettuati sono stati, invece, 9.522 (994.364). Tra i comuni interessati dai nuovi casi di positività, figurano Perugia con altri sette contagi e Terni con quattro. Otto, invece, quelli riscontrati a Foligno, dove di guariti se ne conta solo uno in più. Numeri alla mano, i folignati attualmente positivi sono 169, di cui 167 in isolamento e due in ospedale. Rimanendo sempre nella Valle Umbra, individuati anche tre casi Covid in più a Bevagna, Giano dell’Umbria e Nocera Umbra e uno a Spello e Spoleto. Tre, invece, i contagi di fuori regione.

Quasi 3mila i vaccini somministrati nell’ultima giornata. Nel dettaglio sono stati 2.700 per un totale di 1.304.539, pari al 91,56% di quelli consegnati all’Umbria (1.469.324). Raggiunta una copertura dell’85,18% per le prime dosi e dell’82,92% per il ciclo completo. Sale al 5,08% la somministrazione delle terze dosi.