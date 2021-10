Covid, scendono a 672 i contagiati. In 24 ore anche quattro ricoveri in meno

Contagiati sotto quota 700 in Umbria. I cittadini attualmente positivi al Coronavirus sono, infatti, 672, ossia 34 in meno del precedente bollettino. Di questi sono 626 quelli in isolamento (-30) e 46 i ricoverati. Quattro, dunque, i pazienti in meno in 24 ore nel Cuore verde d’Italia. Ventitré si trovano all’ospedale di Perugia, altrettanti in quello di Terni. Sempre cinque le persone in terapia intensiva, di cui tre al Santa Maria di Terni e due al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Di nuovi casi Covid su tutto il territorio regionale ne sono stati individuati 12 a fronte di 1.313 tamponi molecolari processati (1.148.785), per un tasso di positività che scende allo 0,91%. Tre i nuovi contagi a Foligno, uno a Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Città di Castello, Gubbio, Orvieto, Trevi e Torgiano. Un positivo in più anche di fuori regione. Nella città della Quintana anche cinque guariti. I folignati attualmente positivi sono, dunque, 80, di cui 74 in isolamento e sei ricoverati.

Quarantasei i guariti in 24 ore per un totale di 61.995. I casi da inizio pandemia sono stati 64.122, mentre i decessi sono stati 1.455. Gli antigienici effettuati sono stati 6.153 nell’ultima giornata (851.873) mentre i vaccini somministrati sono stati 2.300. Il totale delle dosi inoculate da inizio pandemia ammonta, dunque, a 1.280.454, pari all’88,03% (1.469.324). Prima dose per l’84,15% dei cittadini umbri, seconda dose invece per il 78,81%.