Covid, l’Umbria fa i conti con altri 8 decessi. Sessantacinque i contagi su 377 tamponi

Da inizio pandemia l’Umbria ha fatto i conti con 468 decessi di persone risultate positive al Coronavirus. Gli ultimi 8 tra le giornate di domenica 6 e lunedì 7 dicembre. Quattro le vittime registrate a Perugia in 24 ore, seguita da Foligno, Bastia Umbra, Campello sul Clitunno e Terni con una. Un altro lunedì nero, quindi per quanto riguarda le morti nel Cuore verde d’Italia, dove nelle stesse 24 ore sono stati individuati altri 65 contagi. Come ogni lunedì si abbassa, infatti, il dato dei nuovi contagi a fronte di un più ridotto numero di tamponi processati: solo 377. Rispetto allo scorso lunedì risale il tasso di positività, passato dal 14,1 per cento all’attuale 17,2 per cento.

Il numero più alto casi si registra a Gualdo Tadino con 14 casi, 13 invece a Gubbio. Per Foligno altri 10 contagi, per un totale di 513 persone attualmente positive - in aumento di sette unità rispetto al precedente report -, di cui 483 in isolamento e 30 ricoverate. Nove i folignati in terapia intensiva e solo due i guariti in 24 ore. Tre i casi individuati a Perugia e 2 a Terni. Guardando, invece, alla situazione negli altri Comuni della Valle Umbra Sud, si contano 3 contagi a Spello ed altrettanti a Spoleto, due a Campello sul Clitunno ed uno a Giano dell’Umbria, Montefalco e Trevi. In tutto gli attualmente positivi sono scesi sotto la soglia dei 6mila, nello specifico 5.990. Centotrentadue, invece, i guariti per un totale di 18.751, mentre i casi complessivi ammontano a 25.209.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono due in più. Il totale dei pazienti è di 395, di cui 117 all’ospedale di terni, 111 in quello di Perugia, 43 a Foligno, 33 a Spoleto, 32 a Città di Castello, 30 a Pantalla e 14 all’ospedale da capo di Perugia e a Branca. In calo di due unità il dato nelle terapie intensive: in tutto 56. Di questi, 16 a Perugia e Terni, 10 a Spoleto, 9 a Foligno e 5 a Città di Castello. In isolamento si trovano attualmente 7.716 persone, 192 in meno del precedente bollettino, mentre sono 405 i soggetti usciti dall’isolamento tra domenica e lunedì per un totale di 97.655. Infine, per quanto riguarda i tamponi, il dato è di 438.888 prelievi analizzati da inizio emergenza.