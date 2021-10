Covid, l’Umbria fa registrare altri 79 casi. In intensiva un paziente in meno

L’Umbria fa registrare altri 79 casi di positività al Coronavirus. È quanto riporta la dashboard regionale aggiornata alla mattinata di sabato 30 ottobre, che segnala anche un ulteriore aumento dei casi attuali, passati da 1.074 a 1.118 in 24 ore. Gli attualmente positivi sono, dunque, cresciuti di 44 unità. A fronte di 79 nuovi contagi si sono avuti, infatti, solo 35 guariti (62.573), ossia meno della metà. In salita anche il tasso di positività, oggi al 4,62% contro il 3,48 del giorno precedente.

I 79 casi Covid sono stati riscontrati su 1.079 molecolari processati (1.184.617). Gli antigenici effettuati nella stessa giornata sono stati, invece, 5.775 (984.842). Dodici i positivi in più a Terni e Foligno e otto a Perugia. Nella Valle Umbra individuati anche due nuovi contagi a Spoleto e Giano dell’Umbria e uno a Cannara, Gualdo Cattaneo e Trevi. Cinque i casi di fuori regione. Tornando a Foligno, si segnalano complessivamente 162 cittadini attualmente positivi al Coronavirus, di cui 160 in isolamento e due ricoverati. Nella città della Quintana registrate, infatti, solo due guarigioni.

Per quanto riguarda la situazione sul fronte ospedaliero, resta stabile il dato dei ricoveri ordinari: sono 41, di cui 24 a Terni e 17 a Perugia. In terapia intensiva, invece, si registra un paziente in meno. Se ne contano, dunque, sei, di cui quattro al Santa Maria di Terni e due al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sottoposti ad isolamento, quindi, 1.077 soggetti, 44 in più del precedente report. Invariato il numero dei decessi, fermo a 1.464, mentre i contagi da inizio pandemia sono stati 65.155.

Infine la campagna vaccinale con altre 3.202 dosi somministrate. Il dato complessivo è di 1.303.597 vaccini inoculati, pari al 91,38% di quelli disponibili. Coperto con prima dose l’85, 15% della popolazione, con ciclo completo l’82,83%. Terza dose, invece, per il 4,87% dei cittadini vaccinabili.