Covid in Umbria: più guariti che contagi, rianimazioni in aumento. Montefalco: +12 positivi

In Umbria gli attualmente positivi al Covid-19 continuano a scendere. Nella giornata tra giovedì e venerdì il bollettino della Regione fa registrare il segno meno su diversi fronti. A partire proprio da quello delle persone che attualmente sono alle prese con il Coronavirus. Quattordici in meno rispetto al giorno precedente, ovvero 3.123 attualmente positivi. Questo dato è il frutto di 134 nuovi casi, a fronte di 146 persone che sono guarite (49.246 da inizio pandemia). In totale i contagi hanno invece toccato quota 53.705 unità. Purtroppo nell'ultimo giorno si sono registrate altre due vittime: una a Città di Castello e l'altra a Foligno. Il totale delle morti legate al Covid-19 in Umbria arriva così a 1.336. Nel Cuore verde d'Italia l'ultimo giorno sono stati eseguiti 2.402 tamponi (842.704 totali), con un tasso di positività al 5,5% e quindi in crescita rispetto a giovedì, quando la percentuale si attestava al 5,1%. Ai tamponi si uniscono i test antigenici, +4.512 nell'ultimo giorno (276.228 il conto totale). Scende il numero delle persone in isolamento: 39 in meno nelle ultime ventiquattro ore. Adesso le persone in quarantena sono 3.641.

GLI OSPEDALI - Per quanto riguarda gli ospedali, ci sono 5 persone ricoverate in meno. I pazienti ospitati nei nosocomi umbri e positivi al Covid-19 sono 223 contro i 228 del giorno precedente. Salgono invece di 2 unità le terapie intensive, che passano da 34 a 36. Nel dettaglio, sono 3 le persone ricoverate all'ospedale da campo dell'Esercito di Perugia. Sempre a Perugia, ma al “Santa Maria della Misericordia”, ci sono 53 pazienti Covid-19 di cui 13 in terapia intensiva. Branca conta 15 ricoveri, Città di Castello 31 (5 terapie intensive). A Foligno il “San Giovanni Battista” ha 9 pazienti Covid-19 (1 terapia intensiva), mentre il “San Matteo degli Infermi” di Spoleto ospita 28 pazienti di cui 6 in terapia intensiva. Quarantacinque i ricoveri a Terni (11 terapie intensive) e 39 all'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla.

SUL TERRITORIO – Nell'ultimo giorno sono quattro le città umbre con i nuovi contagi a doppia cifra. Si tratta di Terni (19), Perugia (16), Città di Castello (14) e Montefalco (12). A balzare agli occhi sono proprio i nuovi contagi di Montefalco, visto il numero ristretto di abitanti rispetto alle altre città umbre che hanno registrato i nuovi contagi. Nella città del Sagrantino si conta anche un guarito. A Foligno, oltre alla vittima già citata in precedenza, ci sono 6 nuovi positivi e ben 12 guariti. I folignati ricoverati sono 11, di cui 5 in terapia intensiva; 151 in isolamento. Questa la situazione negli altri comuni della Valle umbra sud. Bevagna ha un guarito in più, così come Campello sul Clitunno, Gualdo Cattaneo e Nocera Umbra. A Cannara i guariti sono 2. A Trevi ci sono 3 nuovi positivi e 2 guariti.

VACCINI – I dati del Governo aggiornati alle 17.10 di venerdì 23 aprile piazzano l'Umbria al terzo posto in Italia per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute (87,8%). In testa ci sono le Marche con l'88,2%, poi il Veneto con l'88,1%. In Umbria sono state consegnate 296.355 dosi, di cui 260.266 somministrate.