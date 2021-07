Covid, in Umbria vaccinato con doppia dose quasi il 50% dei cittadini

Quasi il 50% dei cittadini umbri vaccinabili ha ricevuto la seconda dose. Dati alla mano, alle 9 di lunedì 19 luglio, la percentuale è infatti del 48,88%. Prima dose, invece, per circa il 70% della popolazione. Nell’ultima giornata sono state, in particolare, 8.034 le dosi somministrate nel Cuore verde d’Italia per un totale di 897.250 vaccini inoculati dall’inizio della campagna sui 975.587 consegnati nel corso dei mesi all’Umbria.

Guardando, invece, all’andamento epidemiologico, i dati riferiti alla giornata di domenica 18 luglio riportano dieci nuovi contagi su 549 tamponi molecolari processati (997.131). Numeri che, lo ricordiamo, devono tener conto del giorno festivo. Il tasso di positività si attesta, dunque, all’1,8%. I nuovi casi Covid sono stati riscontrati in tre diversi comuni: 8 a Terni ed uno a Giano dell’Umbria e Gubbio. Nessun nuovo cittadino positivo, invece, a Foligno, dove si registra però un guarito: i casi attuali sono 23, tutti sottoposti ad isolamento.

Di contagi in tutta Umbria, al momento, se ne contano, ossia 33 in meno del giorno precedente. Numeri maggiori sul fronte guarigioni: in 24 ore 43 in più per un totale di 55.012. I positivi da inizio pandemia hanno raggiunto quota 57.156. Per il Cuore verde d’Italia, però, un altro giorno senza decessi: si tratta del quindicesimo. Le vittime restano, quindi, 1.424.

Nelle ultime 24 ore si registra un ricovero ordinario in più, con i pazienti Covid che passano da 8 a 9. Sono 5 quelli che si trovano all’ospedale di Terni, 4 invece in quello di Perugia. Invariato il dato nelle terapie intensive, con un solo paziente al Santa Maria di Terni. Infine, il capitolo antigenici: sono 420 quelli effettuati nella giornata di domenica (in tutto 529.240).