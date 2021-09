Covid, un paziente in più in intensiva ma ricoveri stabili

Passa da cinque a sei il numero dei pazienti Covid all’interno delle terapie intensive dell’Umbria. Nelle ultime 24, infatti, si è reso necessario un nuovo ricovero nel reparto d’intensiva del Santa Maria di Terni, mentre continua a rimanere vuoto quello del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Non si registrano, invece, variazioni sul fronte ricoveri: complessivamente, infatti, restano 51 i pazienti tra le due strutture ospedaliere: 27 quelli che si trovano a Terni, 24 a Perugia. Resta stabile anche il dato relativo ai decessi, sempre 1.433.

Centoventi i nuovi casi Covid riscontrati sul territorio regionale a fronte di 1.853 tamponi molecolari analizzati (1.084.018), con il tasso di positività al 6,47%, in linea quindi con quello del giorno precedente. Diciotto i positivi in più a Perugia, 17 a Terni e 14 di fuori regione. Nella Valle Umbra Sud, invece, riscontrati sei nuovi positivi a Spoleto e Trevi, 5 a Foligno e uno a Castel Ritaldi, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello e Valtopina. A Foligno registrate anche sei guarigioni con i casi attuali che scendono a 103. Cento i folignati in isolamento, tre quelli ricoverati.

Leggerissima flessione per gli attualmente positivi anche a livello regionale: due in meno per un totale di 1.690. I guariti sono stati 122 (58.948), mentre con i 120 contagi in più i casi Covid da inizio pandemia hanno raggiunto quota 62.071. Sottoposti ad isolamento 1.639 soggetti, ossia due in meno del precedente report. Continua a salire, invece, il numero degli antigienici effettuati: nelle 24 ore sono stati 4.154 (686.395).

In chiusura, come sempre, la campagna vaccinale che fa registrare altre 4.407 dosi inoculate. Raggiunta, quindi, la soglia di 1.179.706 vaccini somministrati dal dicembre scorso, pari cioè al 90,53% di quelli consegnati al Cuore verde d’Italia. È dell’83,93 la percentuale degli umbri che hanno ricevuto la prima dose, 71,44% invece per il ciclo completo.