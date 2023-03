Dal centro storico a Borroni e Sant'Eraclio: proseguono i controlli della polizia

Proseguono a Foligno i controlli nell'ambito del progetto “Borghi sicuri”. Oltre ai servizi ordinari del controllo del territorio, gli agenti delle volanti del commissariato cittadino hanno intensificato, negli ultimi giorni, le attività di monitoraggio nel centro storico così come nelle frazioni di Borroni e Sant'Eraclio. Coinvolti, oltre agli uomini del commissariato, anche gli equipaggi del reparto Prevenzione crimine Umbria-Marche. Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” arrivati in città per compiere atti illeciti, gli operatori hanno effettuato anche 4 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a controlli più approfonditi le persone con precedenti specifici. Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori (al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati) e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal Tulps, tra le cui quelle che prevedono l’obbligo di esposizione nel locale del titolo autorizzativo posseduto, della tabella dei prezzi dei prodotti somministrati, dell’elenco delle bevande alcoliche, della tabella dei giochi proibiti. Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione in città, hanno identificato 65 persone e monitorato 45 veicoli. Contestata anche una violazione al Codice della Strada per un automobilista sorpreso alla guida con la patente sospesa.