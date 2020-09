Dall'Umbria alle Marche: in 300 invadono Muccia in attesa della “Ciclovia 77”

Ci sono percorsi che, con il passare del tempo, vengono sostituiti da tracciati sempre più efficienti. Gli stessi che, nel migliorarsi, rischiano però di lasciare alcune tracce importanti ai margini. In controtendenza, al giorno d'oggi, queste tracce stanno suscitato sempre più l'attenzione di un turismo attratto dalla natura, dalla tradizione e da percorsi che inframezzano meraviglie di centri storici e paesaggi suggestivi, sostituendosi alla fugacità. Tra le varie offerte dell'Appennino umbro-marchigiano, il cicloturismo ha dimostrato, ancora una volta, di essere un'attrazione vincente. Prova ne è stata l’iniziativa “Pedaliamo per la Ciclovia 77”, che si è tenuta domenica 6 settembre e che ha coinvolto una folta rappresentanza di ciclisti che, partiti da piazza della Repubblica, a Foligno, hanno raggiunto il Comune di Muccia. Organizzato dal Comitato promotore per la Ciclovia 77, l’evento ha registrato la partecipazione di oltre 300 amanti delle due ruote provenienti da Umbria e Marche. Presenti le associazioni ciclistiche A.S.D. La Francescana, U.C. Foligno, U.C. Foligno start, Cicli Clementi, Gruppo sportivo Metelli, U.C. Petrignano, Ciclorapida Foligno, Pale Guerru Hero, San Magno free bike e Fiab Foligno e all’assessore con delega allo sport del Comune di Foligno, Decio Barili. Obiettivo, accendere i riflettori su un tracciato di 130 chilometri, quello della ex statale 77, che da Foligno arriva fino a Civitanova Marche. Un tracciato che punta a diventare la più lunga ciclovia del Centro Italia e che, sfruttando il calo della viabilità automobilistica, diverrà un collegamento significativo fra la viabilità ciclabile umbro-marchigiana e il Lazio, la Toscana e la ciclovia Adriatica. Buona la prima, dunque, anche se c’è ancora tanto lavoro da fare, a cominciare dalla revisione del manto stradale in alcuni punti del percorso per poi passare alla segnaletica. Intanto grande soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni presenti all'evento "Pedaliamo per la Ciclovia 77”. Ossia, dal presidente della Provincia di Macerata, Antonio Pettinari, dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, giunto a Muccia da Colfiorito in handbike, dal vicesindaco di Camerino, Lucia Jajani e dal primo cittadino di Muccia, Mario Baroni. Intanto, secondo quanto anticipato da Luca Radi, patron de “La Francescana”, è in corso un progetto per la creazione di un percorso permanente, frutto di un protocollo d'intesa tra dodici Comuni e la Regione Umbria. E sempre a proposito de “La Francescana”, veste particolare quest’anno per l’ormai nota ciclostorica. A causa del Covid, infatti, è stata annullata la consueta passeggiata, ma non la voglia di parlare di due ruote. Ecco allora che l'evento verterà su mostre, presentazioni, incontri ed un mercato vintage dedicato all'ambito ciclistico.