Dalle telefonate ai megafoni in auto, a Foligno campagna a tappeto contro il Covid-19

Dalle telefonate a casa alle auto con i megafoni. A Foligno la lotta contro il coronavirus parte anche dalla corretta informazione e da una comunicazione efficace. E' così che negli ultimi giorni in città sono diverse le auto che circolano sia dentro che fuori il centro storico, per lanciare messaggi registrati con il megafono. Le vetture, messe a disposizione dalle associazioni di volontariato come la Croce bianca e la Protezione civile, forniscono ai cittadini indicazioni su come comportarsi, ma soprattutto un monito: “Restate a casa”. L'obiettivo è chiaramente quello di sensibilizzare la popolazione ad adottare tutte le misure messe in atto dal Governo, per evitare al massimo i contagi del Covid-19. Auto delle forze dell'ordine con messaggi acustici girano però anche in altre parti dell'Umbria, come a Perugia e Bastia Umbra. Nel frattempo, il Comune di Foligno mette a disposizione della cittadinanza il servizio di “Alert System”, attraverso il quale verranno inviate gratuitamente agli iscritti comunicazioni inerenti la Protezione Civile. “Cari concittadini sono Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno – si sente nella nota audio -. Invio questo messaggio registrato per invitarvi a rispettare le norme di contenimento del coronavirus. Restate a casa, insieme ce la faremo”. Se il proprio numero di telefono fisso non è presente sull'elenco telefonico oppure si preferisce ricevere queste informazioni sul telefono cellulare, occorre effettuare la registrazione on line al sistema “Alert System” utilizzando il seguente link https://registrazione.alertsystem.it/foligno. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Foligno – Area Polizia Municipale – Servizio Protezione Civile Tel. 0742/330667–330659.