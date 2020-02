Droga in casa, nei guai un 50enne di Foligno

Quattro grammi di eroina già suddivisa in dosi, bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento della droga. È quanto rinvenuto nell’abitazione di un 50enne di Foligno, denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è finito nel mirino dei carabinieri delle stazioni di Gualdo Cattaneo e Foligno nel corso delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, seguendo le direttive impartite dal Comando provinciale di Perugia. La droga e il materiale rinvenuti in casa dell’uomo a seguito della perquisizione personale e domiciliare da parte dei militari sono stati sottoposti a sequestro.

Nell’ambito della lotta allo spaccio da parte dei carabinieri della Compagnie di Todi e Foligno, a finire nei guai è stato anche un sessantenne, trovato in possesso di una dose eroina e segnalato all’autorità amministrativa. L’attività di controllo del territorio, finalizzata anche alla prevenzione di condotte in violazione del codice della strada, ha permesso invece di controllare 85 automezzi, di identificare 190 persone ed elevare 18 contravvenzioni per uso del telefono cellulare durante la guida.