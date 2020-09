Due Diocesi si stringono attorno al vescovo Sigismondi per la scomparsa del papà

Lutto per monsignor Gualtiero Sigismondi. Nella mattina di martedì 22 settembre è, infatti, venuto a mancare il papà Fernando. La notizia ha subito fatto il giro delle comunità nelle quali monsignor Sigismondi esercita il suo ministero, che subito hanno espresso la loro vicinanza al presule. Con due distinte note, dunque, sia la Diocesi di Foligno che quella di Orvieto-Todi si sono stretti attorno al loro pastore ed alla sua famiglia, sostenendolo con la preghiera e con l’affetto. Il rito delle esequie è in programma per la giornata di mercoledì 23 settembre e si terrà in forma strettamente privata a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. A monsignor Sigismondi ed alla sua famiglia vanno le condoglianze e il caloroso e sentito abbraccio della redazione di Radio Gente Umbra ed Rgunotizie. Stringendoci attorno al nostro vescovo, vogliamo ricordare e condividere alcune sue parole pronunciate proprio recentemente: “La morte non spezza l’amore”.