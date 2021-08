È morto don Germano Mancini, storico direttore della Gazzetta di Foligno

Don Germano Mancini è tornato alla Casa del Padre. La notizia è arrivata domenica 15 agosto, solennità dell'Assunzione delle Beata Vergine Maria, con il lutto che ha colpito due comunità. Quella della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, nella quale don Germano era titolare da anni della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Nocera Scalo, ma anche la Diocesi di Foligno. Per oltre 30 anni il parroco è stato infatti direttore della Gazzetta di Foligno. Dopo anni di collaborazione, don Germano ha successivamente guidato il settimanale diocesano dal 1976 al 2009. In totale sono stati ben 43 gli anni in cui la Gazzetta di Foligno ha potuto contare sulla firma di don Germano Mancini. Tante le “battaglie” e le inchieste portate avanti dal prete-giornalista, che ha segnato in maniera indelebile una importante stagione della Gazzetta di Foligno, formando anche tantissimi giovani giornalisti. La sua penna ha per anni arricchito il dibattito cittadino attraverso “Cortocircuito”, lo spazio che don Germano riservava ai suoi editoriali. Ma don Germano Mancini è stato anche altro, molto altro.

A ricordarlo sono proprio le due Diocesi sorelle di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. “Approdato a Foligno durante l’episcopato del vescovo Siro Silvestri, che aveva la cura pastorale anche delle diocesi di Assisi e di Nocera-Gualdo – ricordano dalla Diocesi di Foligno - don Germano fu un precursore del cammino comune tra le nostre Chiese, che negli ultimi giorni della sua vita ha visto, con gioia, di nuovo intrapreso con il vescovo Domenico Sorrentino. Educatore nei gruppi giovanili e nell’insegnamento della religione cattolica, uomo di fede e di cultura, giornalista di qualità”. In queste ore è arrivato anche il messaggio di cordoglio del vescovo Gualtiero Sigismondi: “Don Germano era un prete battagliero - così lo ricorda l’amministratore apostolico di Foligno - ma capace di parlare a viso aperto e di abbandonare qualsiasi rancore”. “La Diocesi di Foligno – si legge ancora nel comunicato - gli è grata per la passione e per l’amore per il nostro territorio, che hanno sempre animato il suo servizio alla nostra Chiesa locale”.

Don Mancini era nato il 15 novembre del 1933 a Laverino, frazione di Fiuminata, in provincia di Macerata. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno del 1957 dopo aver frequentato il seminario di Nocera e quello regionale di Assisi.

“Don Germano – ricordano dalla Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino - ha dedicato la sua vita oltre al servizio presbiterale anche alla scuola, insegnando prima lezioni di francese presso l’istituto privato del seminario di Nocera e poi religione in diverse scuole pubbliche di Foligno, compresi alcuni licei. Non è mancato nel cammino umano, spirituale e pastorale il servizio nei confronti dei giovani: tanti i campi scuola, estivi e di lavoro da lui stesso organizzati e seguiti. Importante il suo impegno nel post sisma del 1997 per la ricostruzione totale della chiesa di Nocera Scalo, completamente distrutta dal terremoto e la tenuta sociale di tutta la zona a cui è rimasto sempre legato fino alle ultime ore di vita”. “Era una bella penna – ricorda monsignor Girolamo Giovannini, compagno di una vita - e un direttore lungimirante che ha contribuito ad aumentare copie e lettori: in tanti ogni settimana aspettavano di leggere il suo editoriale 'Cortocircuito'. Questa passione per il giornalismo lo ha portato nell'ultimo periodo della sua vita a diventare anche direttore del mensile 'L’Altranocera'. Ed anche in questo contesto e situazione – ricorda ancora monsignor Giovannini – ha dato il suo importante apporto”.

La cerimonia funebre si terrà martedì 17 agosto alle 10 nella sua chiesa di Nocera Scalo e sarà presieduta dal vescovo, monsignor Domenico Sorrentino, alla presenza dei confratelli diocesani.

Alla ripresa delle pubblicazioni dopo la pausa estiva, la Gazzetta di Foligno tornerà in edicola con un ricordo di don Germano Mancini, ripercorrendo la sua esperienza alla guida del settimanale diocesano. Nel frattempo, ricordiamo con gratitudine e commozione il prezioso impegno di don Germano all'interno della redazione. Un impegno e una passione che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del giornale.

Sulla scomparsa di don Germano Mancini è intervenuto anche il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Esprimo profondo cordoglio, anche a nome dell'amministrazione comunale, per la scomparsa di don Germano Mancini, sacerdote e giornalista esemplare, punto di riferimento per la comunità ed il territorio” afferma Zuccarini, che ricorda il parroco come “un giornalista libero, mai asservito al potere e a logiche politiche, che ha sempre garantito libertà di informazione e correttezza professionale. Le sue analisi e le sue battaglie sono sempre state nel superiore interesse della gente e per la gente. Lo ricorderemo come merita in occasione del prossimo consiglio comunale”.