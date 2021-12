“È da tanto che non ci vediamo”. Poi le ruba il portafogli e la picchia

“Ciao, come stai? È da tanto che non ci vediamo”. È stata verosimilmente questa la frase pronunciata da un uomo entrato con uno stratagemma a casa di una vecchia amica per poi rubarle il portafogli e picchiarla. Il fatto è avvenuto a Foligno, dove gli agenti del locale commissariato di polizia guidati dal vice questore Adriano Felici sono dovuti intervenire a seguito della segnalazione della donna. Ora un 35enne incensurato dovrà rispondere di rapina impropria e lesioni personali. Tutto è nato quando l'uomo si è reso protagonista di un'inattesa visita ad una vecchia conoscente. Quest'ultima, sorpresa dalla presenza, non ha comunque esitato a far entrare il vecchio amico per offrirgli un caffè. Già dopo i primi saluti, la vittima si è insospettita dal modo con cui l’uomo guardava insistentemente la sua borsa, appoggiata sul divano della sala. Nonostante ciò, la padrona di casa si è voltata verso la cucina per preparare il caffè. Al momento di porgere la bevanda calda, la vittima ha notato l'uomo con in mano il suo portafogli. Alla richiesta di spiegazioni, il 35enne ha reagito affrettandosi verso la porta d’ingresso e, al tentativo della donna di ostacolarne l’uscita, senza alcuna esitazione, l’ha colpita con una ginocchiata per poi guadagnare la fuga. Prelevato il denaro, circa 100 euro in contanti, l’uomo ha lasciato cadere a terra il portafogli. Ripresasi dallo shock, la vittima ha chiesto immediatamente l’intervento della polizia, intervenuta con una volante del commissariato di Foligno. Gli agenti, dopo essersi sincerati dello stato di salute della donna, hanno acquisito tutte le informazioni sull’uomo e su quanto accaduto mettendosi alla ricerca del 35enne. Grazie alla descrizione fatta dalla donna e alla particolare celerità operativa dei poliziotti, gli agenti sono riusciti in breve tempo a ricostruire quanto accaduto e ad attribuire un volto al rapinatore. Per il 35enne, incensurato, è quindi scattata una denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di rapina impropria e lesioni personali.