Esplosione in un’abitazione a Turrita di Montefalco

Esplosione in un’abitazione nella zona di Turrita di Montefalco. L’episodio che si è verificata nella giornata di martedì 28 gennaio ha interessato un camino. A provocarla sarebbe stato, secondo quanto si apprende, un flacone di ammoniaca utilizzato per accendere lo stesso camino e che si trovava vicino alla legna accatastata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno. L’esplosione non ha fortunatamente provocato feriti. Nessuna persona coinvolta, solo lievi danni all’abitazione.