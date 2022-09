Falsifica ricetta per comprare gli psicofarmaci ma viene scoperto

Avrebbe falsificato una ricetta medica per comprare gli psicofarmaci. É questa l’ipotesi di reato a capo di un cittadino di Castel Ritaldi, denunciato dai carabinieri per falsità materiale commessa dal privato. L’uomo, come detto, avrebbe realizzato una certificazione medica, falsificando sia il nome del medico che quello dell’intestatario della prescrizione. Grazie alla collaborazione del personale sanitario del posto, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto colpevole nel giro di pochi giorni. L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria competente.