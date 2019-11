Festa degli alberi, a Spello si pianta un ulivo. A Bevagna il Comune regala borracce di metallo

A Bevagna è tutto pronto per celebrare la Festa degli Alberi. Le iniziative, in collaborazione tra Comune e Istituto comprensivo Bevagna-Cannara, sono in programma per giovedì 21 novembre. L'iniziativa si svolgerà in città alle 9.30. Appuntamento a piazzale Trattati, con la partecipazione degli alunni e degli insegnanti della scuola primaria. Successivamente, alle 10.30 al campo sportivo la giornata vedrà la presenza degli studenti e degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Un'ora più tardi al Monumento ai Caduti di Cantalupo, protagonisti saranno gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria. In tutti e tre i momenti, gli studenti bevanati vivranno in prima persona l'esperienza di piantare nuovi alberi. Un gesto concreto per restituire alla comunità spazi vivibili e ricordare a tutti che senza gli alberi non esiste futuro per il nostro pianeta. Per l'occasione, l'amministrazione comunale, in linea con la scelta di essere un Comune plastic-free, donerà a tutti gli studenti una borraccia di metallo, per sensibilizzare al contenimento dell'uso della plastica ed educare al rispetto e alla difesa della natura. QUI SPELLO - Anche Spello partecipa alla Giornata nazionale degli alberi con la messa a dimora di una pianta di olivo nel parco archeologico della Villa dei Mosaici di Spello a partire dalla 10 di giovedì. L'iniziativa è in collaborazione tra Comune di Spello, Diocesi di Foligno attraverso il progetto Cittadini del Mondo e con la partecipazione di una rappresentanza degli studenti dell'Istituto “Ferraris”.Il programma prevede, nella sala multimediale della Villa dei Mosaici, il saluto del sindaco Moreno Landrini, di monsignorLuigi Filippucci, responsabile del progetto Cittadini del Mondo e di Luisella Mariani, biologa dell’Agenzia forestale della Regione Umbria.