Festa di scienza e filosofia, si inizia. Più di 10mila le prenotazioni

Più di diecimila prenotazioni, destinate con tutta probabilità a crescere ancora. Sono quelle con cui si è presentata Festa di scienza e filosofia al grande pubblico nel giorno di inaugurazione. Numeri non ancora definitivi, dal momento che si potrà prenotare ogni singola conferenza fino al giorno prima del suo effettivo svolgimento, ma che comunque ben rendono l’idea di quanto oggi ci sia bisogno di parlare di argomenti scientifici e umanisti che riguardano la vita di ciascun individuo, ma anche il futuro della società, come dichiarato dal direttore del Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno, Pierluigi Mingarelli. “Si conferma un forte interesse da parte dei cittadini - ha commentato. Va sottolineato che il programma quest’anno è stato particolarmente impegnativo da realizzare, per la necessità di offrire sempre una migliore qualità”. In quest’ottica si iscrive lo spettacolare risultato ottenuto dal progetto di studio internazionale Event Horizon Telescope che proprio nella giornata di martedì ha portato ad immortalare per la prima volta nella storia un buco nero. “Credo che questa notizia influirà nel contenuto stesso di alcune relazioni. Un po’ tutti gli astrofisici ci hanno spesso preannunciato qualcosa sugli studi dei buchi neri, a cominciare dal professor Coccia che tre anni fa fece proprio una conferenza sui buchi neri”. E proprio Eugenio Coccia, fisico del Gran Sasso Science Institute sarà tra i 135 relatori che interverranno a Festa di scienza e filosofia, protagonista della conferenza che si terrà domenica 14 aprile, alle 17, a palazzo Trinci, dal titolo “Tutti i colori del Cosmo”. Relatori della prima giornata, invece, i filosofi Umberto Galimberti e Nicla Vassallo e il matematico Piergiorgio Odifreddi, mentre venerdì 12 aprile sarà il grande giorno - tra gli altri - del filosofo Massimo Cacciari e del direttore della rivista Micromega, Paolo Flores D’Arcais. Ma come si sa, Festa di scienza e filosofia non è solo conferenze. Da venerdì e fino a domenica a spalancare le proprie porte ad adulti e bambini sarà anche il palazzo della Scienza, allestito all’interno di palazzo Candiotti. Ad attendere il pubblico i laboratori e gli exhibit tecnologici di Experimenta, curati da Corrado Morici, così come numerose saranno le iniziative collaterali messe a punto insieme a varie associazioni cittadine e non. Tutti gli appuntamenti sono consultabili e prenotatili su sito www.festascienzafilosofia.it