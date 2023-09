Foligno, 94 persone identificate e 59 veicoli controllati dalla polizia

Proseguono i monitoraggi della polizia a Foligno per garantire la sicurezza di cittadini e turisti. L’ultimo bilancio dell’attività svolta nell’ambito del progetto “Borghi sicuri” da parte degli agenti del commissariato di via Garibaldi insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione crimine Umbria Marche si è concluso con l’identificazione di 94 persone e il controllo di 59 veicoli. Attività che si è concentrata in centro storico e nelle aree periferiche anche in virtù del costante afflusso legato all’apertura delle taverne della Quintana e ai vari eventi legati alla rievocazione barocca. Obiettivo, innalzare la sicurezza - reale e percepita - e prevenire i reati. Per farlo, i poliziotti hanno passato al setaccio le vie e le piazze del cuore cittadino per scongiurare atti molesti, legati anche all’abuso di alcol, ma anche le zone residenziali e industriali per il contrasto ai furti. Come di consueto effettuati posti di blocco lungo le principali arterie d’accesso alla città, anche per verificare il corretto rispetto delle norme del codice della strada ed effettuare accertamenti approfonditi su eventuali persone sospette. Infine, disposte verifiche all’interno dei locali, sia per accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, sia per controllare il possesso di licenze amministrative, come previsto dal Tulps, e la possibile somministrazione di bevande alcoliche ai minori.