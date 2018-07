Foligno, acqua a rischio singhiozzo per due giorni: ecco la mappa

Possibili disagi per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua a Foligno. Nelle giornate di lunedì 30 e martedì 31 luglio, in città la Valle Umbra Servizi dovrà effettuare dei lavori che potrebbero portare ad interruzioni d'acqua in alcune zone. Giusto usare il condizionale, visto che non è detto che l'acqua mancherà, ma i lavori potrebbero portare a qualche piccolo disservizio. Dal pomeriggio di oggi, lunedì 30 luglio e sino a tutti domani, a causa del distacco dell'energia elettrica da parte di Enel, si possono verificare possibili interruzioni della fornitura in diverse frazioni montane: Seggio, Forcatura, Fondi, Cariè, Arvello, Afrile, Pisenti, La Franca, Sostino e Annifo. Partiranno invece domani, martedì 31 luglio, i lavori per riparare la condotta “Acquabianca”. Dalle 8.30 alle 14 e comunque fino ad ultimazione dei lavori, probabile stop all'erogazione dell'acqua nelle frazioni di San Giovanni Profiamma, Scanzano, parte delle utenze di Vescia e via Innamorati a Belfiore. E' possibile contattare la Vus al numero verde 800.663036 per avere maggiori informazioni.