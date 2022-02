A Foligno altre due vittime da Covid-19. Positivi sotto quota 15mila

Non si ferma la lunga scia di vittime causate dal Covid-19. Anche in Umbria la coda della quinta ondata ha trasformato in una triste quotidianità assistere giornalmente a nuove morti. Nella giornata di domenica sono altri quattro i decessi legati al virus. Due di questi riguardano folignati, mentre gli altri decessi sono avvenuti a Città di Castello e Spello. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le vittime in Umbria sono arrivate a 1.692.

La buona notizia dell'ultimo bollettino riguarda la discesa dei positivi. Ora le persone attualmente alle prese con il virus sono meno di 15mila. Per la precisione, si tratta di 14.667 soggetti al momento positivi, ovvero 893 in meno della giornata di sabato. Questo perché, a fronte di 910 nuovi casi, i guariti nelle ventiquattro ore sono stati 1.799. Scende, anche in questo caso sotto quota 15mila, il numero di coloro che si trovano in isolamento. Ora sono 896 in meno, per un totale di 14.464. Il tasso di positività aumenta lievemente rispetto a sabato, passando dal 9 al 9,6%. L'ultimo bollettino riporta altri 7.110 test antigenici effettuati, che si sommano a 2.367 tamponi molecolari.

Negli ospedali aumenta il numero complessivo dei ricoveri, che passano da 200 a 203. Scendono però i pazienti in Rianimazione: domenica sono due in meno, da 8 a 6. Undici i ricoverati a Branca, 18 a Città di Castello e 32 a Foligno. Il “Santa Maria della Misericordia” di Perugia ospita 66 persone positive, di cui 2 in Rianimazione. Al “Santa Maria” di Terni sono 57 i positivi in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva. Chiudono il quadro Umbertide con 1 positivo ricoverato e il Media Valle del Tevere di Pantalla, con 18 ospedalizzazioni legate al Covid-19.

Ottocentodue i folignati attualmente positivi, di cui 789 in isolamento e 13 ricoverati. Di questi, una persona è in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno a Foligno sono stati riscontrati altri 52 positivi, ma quasi il doppio è il numero dei guariti, ovvero 99. Guardando alle altre città della Valle Umbra, questa la situazione illustrata dall'ultimo bollettino regionale: Bevagna (7 nuovi positivi, 4 guariti), Campello sul Clitunno (2 nuovi positivi, 1 guarito), Cannara (4 nuovi positivi, 3 guariti), Castel Ritaldi (3 nuovi positivi, 10 guariti), Giano dell'Umbria (4 nuovi positivi, 2 guariti), Gualdo Cattaneo (4 nuovi positivi, 12 guariti), Montefalco (3 nuovi positivi, 12 guariti), Nocera Umbra (3 nuovi positivi, 11 guariti), Sellano (1 guarito), Spello (4 nuovi positivi, 14 guariti), Trevi (5 nuovi positivi, 10 guariti), Valtopina (1 nuovo positivo, 4 guariti).

In conclusione, la campagna vaccinale. Sono le terze dosi a trainare le somministrazioni, comunque crollate in questi giorni. Il report aggiornato alle 8 di mattina di domenica 13 febbraio indica 2.337 nuove inoculazioni. Di queste, 1.262 hanno riguardato dosi “booster”, 776 seconde dosi e 172 prime dosi. In maniera complessiva, sin qui sono state somministrate 737.566 prime dosi (85,55% degli umbri), 731.411 (84,78%) e 529.408 terze dosi (61,66%). In totale, dall'avvio della campagna vaccianale, inoculate 1.432.239 dosi sulle 1.974.311 a disposizione dell'Umbria.