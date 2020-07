Foligno, ancora caos in centro: rissa insanguinata in via della Misericordia

Notte movimentata in via della Misericordia a Foligno. La stretta strada che collega piazza Matteotti con via Saffi ha, infatti, fatto da sfondo tra martedì 21 e mercoledì 22 luglio all’ennesima nottata turbolenta. A denunciare una situazione che diventa ogni giorno di più insopportabile sono stati ancora una volta i residenti. Questa volta a spezzare il silenzio delle ore notturne - era più o meno l’una - è stata una violenta lite tra alcune persone, testimoniata anche dal rinvenimento, nella mattinata di mercoledì, di numerose tracce di sangue lungo tutta la strada.

Lite che si sarebbe poi spostata anche in altri vicoli adiacenti, come racconta chi vive nella zona e che ancora una volta si è ritrovato ad assistere, seppur indirettamente, ad un indecoroso spettacolo. L’ennesimo, vista la frequenza con cui si ripetono questi episodi. Solo pochi giorni fa, racconta chi abita in zona, una donna veniva strattonata da una parte all’altra della via da un uomo.

Episodi di violenza che spesso e volentieri celano l’abuso di alcol e non solo. E a farne le spese è anche chi si trova a passare in quei vicoletti durante le ore notturne e che si ritrova a dover fare i conti con gli atteggiamenti molesti e minacciosi di queste persone. I primi a risentirne, come detto, sono proprio i residenti che a pochi giorni di distanza dal primo appello ne lanciano secondo, ribadendo la situazione di insicurezza e degrado in cui versa la via, che - com’è noto - si trova nel cuore della città della Quintana, a pochi metri dalla centralissima piazza della Repubblica e dal palazzo comunale. Insomma, una situazione che richiede un intervento immediato prima che la prossima lite si trasformi in qualcosa di ben più grave.