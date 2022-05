Foligno, anziano in stato confusionale si perde: soccorso dai poliziotti

È stato trovato in stato confusionale nelle vicinanze di un’autofficina di via Cagliari, a Foligno, un anziano di 81 anni soccorso dagli uomini del locale commissariato, giunti sul posto dopo una segnalazione alla sala operativa. All’arrivo degli agenti l’uomo, classe 1941, è apparso disorientato. Ai poliziotti ha spiegato di essersi perso e di non ricordare nulla. Compresa la difficoltà dell’anziano, gli operatori si sono subito attivati per tranquillizzarlo. Dopo aver recuperato il numero di cellulare del figlio, lo hanno contatto e ne hanno atteso l’arrivo. Grazie alla segnalazione del cittadino e al tempestivo intervento degli agenti, l’81enne ha quindi fatto ritorno a casa serenamente, ringraziando i poliziotti per l’aiuto.