Foligno, auto contro scooter in viale Roma

Incidente nel pomeriggio di lunedì a Foligno. In viale Roma, all'altezza di porta Romana, un'auto si è scontrata con uno scooter, finito a terra. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che è al vaglio della polizia locale. Sono stati proprio gli agenti del Comando di viale Marconi a recarsi sul posto, per ricostruire i particolari dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco. Attualmente non si conoscono ulteriori dettagli dell'incidente, né le condizioni delle persone a bordo dei due mezzi.