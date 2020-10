Foligno, in azione la "banda del tassello": svaligiati alcuni garage

Un foro all'altezza della maniglia e aprire il garage diventa un gioco da ragazzi. A Foligno si registrano nuovi furti messi a segno con la tecnica del “tassello”. Ad essere colpito è stato, nella notte tra giovedì e venerdì, un condominio di via Sicilia, nel quartiere di Sportella Marini. Ad entrare in azione presumibilmente una banda, che ha approfittato delle ore della notte per scassinare ed intrufolarsi all'interno dei garage del palazzo. Ben undici su trenta sono stati quelli aperti con una tecnica oramai nota alle forze dell'ordine, ovvero quella di ritagliare un “tassello” nelle vicinanze della maniglia del garage, per poi riuscire a sganciare il meccanismo della serratura dall'interno. I residenti del condominio si sono accorti di quanto avvenuto solamente al mattino, quando hanno successivamente avvisato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti del commissariato di Foligno, che hanno effettuato i rilievi ed hanno quindi avviato le indagini. Attualmente non si conosce l'ammontare della refurtiva, anche perché alcuni condomini non hanno ancora sporto denuncia. Di certo è stata portata via una bicicletta da corsa, insieme ad alcuni piccoli elettrodomestici ed anche un televisore. Il tipo furto – come già detto – fa pensare che ad agire sia stata una banda organizzata, capace di effettuare rapidamente un'operazione del genere ed eventualmente pronta a scappare via in pochi istanti. Nelle scorse ore a Foligno è stato registrato anche il furto di una vettura, portata via da un garage che si trovava in un'altra via. I due episodi non sarebbero comunque collegati tra loro, visto che in questo caso i malviventi hanno agito senza la “tecnica del tassello”.