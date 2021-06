Foligno, in bici con 22 involucri di droga: fermato e arrestato dalla polizia

Ventidue involucri per un totale di trenta grammi di hashish e marijuana. La droga è saltata fuori durante un controllo da parte degli agenti del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, impegnati in un servizio a Foligno sotto il coordinamento del locale commissariato di polizia. I poliziotti, insospettiti dal comportamento di un uomo a bordo di una bicicletta alla vista di una pattuglia, hanno deciso di fermarlo e controllarlo. A nulla è servito nascondersi dietro a un furgone parcheggiato nelle adiacenze della strada percorsa dal ciclista. L'uomo, un italiano di 56 anni, è stato fermato dalla polizia, dimostrando immediatamente la sua agitazione. Estratti i documenti, il fermato è apparso da subito molto geloso del borsello, stringendolo a sé. È così che gli agenti hanno deciso di approfondire i controlli, estesi anche al domicilio del cinquantenne. Nel borsello e nelle tasche dei pantaloni sono stati trovati i 22 involucri, perfettamente confezionati, contenenti la droga. Hashish e marijuana pronte per essere messe sul mercato dello spaccio. L'uomo, con numerosi precedenti penali legati alle sostanze stupefacenti, è stato quindi arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stata eseguita la misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.