Foligno, boato in superstrada e tir in panne

Un’esplosione è stata avvertita a Foligno poco dopo le 21.30 di giovedì 16 aprile. L’episodio sarebbe collegato ad un tir fermo lungo la superstrada, all’altezza dell’uscita Foligno est, in direzione Spoleto. Fermo sulla carreggiata destra, il mezzo è stato raggiunto dai vigili del fuoco, intervenuti con un’autobotte, e dalla polizia stradale. Forse la causa del boato è da ricondursi all'esplosione di un pneumatico dell'autoarticolato: attualmente solo un'ipotesi. Testimoni raccontano di aver visto anche fumo. La zona dell'incidente è stata raggiunta da Rgunotizie - come testimoniato dalla foto scattata -, con il camion fermo sulla corsia destra della Ss3 Flaminia soccorso dalle forze dell'ordine. Mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza il mezzo, alla polizia stradale il compito di deviare il traffico sulla corsia di sorpasso. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su quanto avvenuto.

Seguiranno aggiornamenti.