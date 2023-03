Foligno, carabinieri scoprono “supermercato” online di bici rubate

Tutto è partito lo scorso mese di agosto, quando un folignate si è presentato dai carabinieri segnalando di aver visto in internet l'annuncio di vendita di una bicicletta. La stessa bici che l'uomo ha riconosciuto essere sua, nonché rubata qualche settimana prima a Marina di Grosseto, mentre era in vacanza. Simulando di essere interessati all'acquisto, i militari hanno quindi organizzato un appuntamento con il venditore, nel corso del quale la bici è stata recuperata per poi essere restituita al legittimo proprietario. Nei confronti del venditore – uno straniero -, invece, è scattata la denuncia per ricettazione. Le indagini del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Foligno sono poi proseguite. I carabinieri hanno analizzato altri annunci online, insieme a servizi di osservazione, pedinamento e controllo. Attività che hanno accertato come, in più occasioni, il “venditore” da settembre 2022 a febbraio 2023, si incontrava nei pressi della zona commerciale di Perugia con un'altra persona, un italiano, dal quale riceveva bici che successivamente portava nella sua casa di Foligno. Ma gli incontri si sono interrotti lo scorso febbraio, quando la persona che gli forniva le biciclette è stato arrestato – per altri reati – nel Grossetano, finendo nel carcere di Massa Marittima. A seguito degli indizi raccolti, i carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione personale e locale nell'abitazione dell'inserzionista di Foligno. Durante l’attività sono state rinvenute, e poste sotto sequestro, 8 bici di varie marche e tipologie (4 mountain bike, 2 bici da corsa, 1 bici da donna, 1 bici ibrida), oggetto di furto, delle quali sono in corso gli accertamenti per individuarne i legittimi proprietari, al fine di provvedere alla restituzione.