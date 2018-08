Foligno, il comandante della municipale vince il concorso in Emilia. Andrà via?

Potrebbe già essere finita l'esperienza di Massimiliano Galloni alla guida del Corpo di polizia municipale di Foligno. Il neo comandante, insediatosi lo scorso 1° maggio, ha infatti brillantemente superato il concorso pubblico per dirigere l'Area polizia municipale dell'Unione Reno-Galliera, nel bolognese. Dopo aver concluso davanti a tutti le due prove scritte, nella mattinata del trentuno luglio Galloni ha sbaragliato la concorrenza anche nella prova orale. Il comandante folignate ha battuto gli altri sei candidati, chiudendo il concorso con un punteggio totale di 63,50, staccando di 9,7 lunghezze il secondo classificato. Insomma, Massimiliano Galloni avrebbe tutte le carte in regola per poter “tornare a casa”, visto che prima di guidare gli agenti folignati, il comandante era a capo della polizia locale dell'Unione Reno-Galliera. Dopo aver vinto il concorso, ora Galloni dovrà decidere se accettare o meno l'incarico, così come resta da capire se, contrattualmente parlando, potrà liberarsi dal vincolo che lo lega al Comune. Il suo ritorno in Emilia sarebbe una vera e propria beffa per Foligno. L'insediamento di Massimiliano Galloni all'interno del Comando di viale Marconi ha infatti avuto un impatto più che positivo. In questi pochi mesi di lavoro la sua mano si vede già, sia nell'organizzazione interna degli agenti, che nel lavoro sul campo e quindi lungo le strade cittadine. In seconda battuta, il suo addio farebbe tornare Foligno indietro di otto mesi, visto che coprire il ruolo di comandante e dirigente dell'Area polizia municipale di Foligno è stato un percorso lungo e travagliato. Dal pensionamento del dicembre 2017 di Piera Ottaviani, la procedura di mobilità esterna non aveva portato i frutti sperati. Poi il concorso pubblico aveva fatto trascorrere ulteriore tempo. Insomma, in attesa che Massimiliano Galloni accetti l'incarico in Emilia, ma soprattutto ottenga il nullaosta del sindaco Nando Mismetti, il Comune potrebbe già iniziare a pensare al suo sostituto. Controllando la graduatoria del concorso di inizio anno, al secondo posto si era piazzato Marco Baffa, cinquantenne che in carriera ha guidato la municipale di comuni come Como, Lecco e Cantù.