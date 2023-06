A Foligno controlli rafforzati per il ponte del 2 giugno

Controlli rafforzati a Foligno in vista del ponte del 2 giugno. Così come sta avvenendo nel resto della provincia, infatti, la Questura di Perugia ha disposto un’attività di monitoraggio straordinaria anche sul territorio folignate con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, come furti e rapine. I controlli, che si inseriscono nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, si collocano, inoltre, in un periodo dell’anno in cui si registra l’arrivo in città di turisti e giovani, complici la bella stagione e la Quintana. Il monitoraggio, in particolare, ha visto impiegati le volanti del commissariato di Foligno e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno vigilato lungo le principali vie d’accesso alle città, le piazze e le zone residenziali. Il pattugliamento ha interessato, nello specifico, il centro storico cittadino e le aree periferiche di Fiamenga e della Paciana. Sette i posti di blocco effettuati con l’obiettivo di monitorare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici. I controlli si sono estesi, poi, anche agli esercizi pubblici: sei, di fatto, quelli all’interno dei quali i poliziotti hanno proceduto all’identificazione dei clienti e hanno effettuato verifiche di natura amministrativa relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande e alla presenza di slot machine. Complessivamente il controllo straordinario del territorio folignate ha portato all’identificazione di 111 persone e al monitoraggio di 73 veicoli.