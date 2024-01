Foligno, dall'associazione Sophia visite mediche gratuite per chi è in difficoltà

“Un medico per tutti”. È il progetto lanciato dall'associazione culturale Sophia Umbria-Marche guidata dal dottor Moreno Finamonti che punta ad aiutare chi non può permettersi visite mediche specialistiche. Un modo per venire incontro alle persone che devono fare i conti con difficoltà economiche e per provare anche ad abbattere le liste d'attesa, che rappresentano ancora oggi un problema del mondo della Sanità. “È un progetto molto bello, civico, interessante – dice il dottor Moreno Finamonti annunciando l'iniziativa -, perché mette insieme svariati medici, speriamo sempre di più, che daranno il loro supporto alle persone meno abbienti. Purtroppo oggi ci sono delle persone che non possono permettersi di pagare le visite mediche specialistiche. L'idea è quella di aiutare tutti. Insieme ad altri partner, Medicus è capofila di questa idea”. A collaborare saranno anche il Laboratorio Analisi Sammartini, gli studi medici Medetica-Endless e l'associazione “Il Sentiero”. I termini dell'iniziativa saranno presentati lunedì 29 gennaio alle 21 allo Spazio Astra di via Mazzini. “La situazione attuale spesso costringe i pazienti ad attese interminabili per accedere alle visite mediche, mettendo in difficoltà coloro che non possono permettersi costose cure private – affermano dall'associazione Sophia -. In risposta a questa critica realtà, è stato avviato il progetto 'Un Medico per Tutti', che si propone di fornire assistenza medica gratuita e altro ancora”. Il progetto vedrà la collaborazione di specialisti che, volontariamente, si metteranno a disposizione della comunità per rendere le visite mediche accessibili a tutti e in tempi rapidi, “superando – sottolineano da Medicus - le barriere economiche che spesso impediscono alle persone di ricevere la cura di cui hanno bisogno. Una delle caratteristiche distintive di questo progetto è l'attenzione ai più vulnerabili della società. Saranno privilegiate le persone segnalate da associazioni ed enti che operano nel settore sociale, garantendo che coloro che hanno maggiormente bisogno di assistenza ricevano il supporto necessario”.