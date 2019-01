Foligno, domani scuole chiuse per neve in tutta la città

Scuole chiuse a Foligno nella giornata di mercoledì 23 gennaio. Ad annunciarlo è una nota dello stesso Palazzo Comunale. Martedì mattina, infatti, il sindaco Nando Mismetti ha firmato l’apposita ordinanza con cui si stabilisce la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, del territorio comunale per il rischio neve. La decisione arriva all’indomani di un’altra ordinanza, quella diramata dalla Regione Umbria, che prevedeva una situazione di allerta da codice arancione - e quindi una criticità media - dalle 14 di martedì alle 14 di mercoledì 23 gennaio. Una scelta, quella fatta dal sindaco Mismetti, per limitare la circolazione stradale e prevenire eventuali problemi e pericoli agli studenti e alla popolazione per il maltempo”.

Così come annunciato nella giornata di lunedì anche dagli esperti di Umbriameteo, infatti, il clou del calo termico è previsto tra il pomeriggio di martedì e la notte di mercoledì. Sarà in quella fascia di tempo dunque in cui avrà il rischio più alto di precipitazioni nevose fin giù nel fondovalle, compresa quindi anche la città della Quintana. Città che martedì mattina si è risvegliata sotto la pioggia, mentre la neve ha iniziato a cadere in altre zone dell’Umbria a cominciare da Perugia e Terni, dove comunque non si sono registrati problemi alla circolazione.

Nel Ternano, le zone maggiormente interessate sono quelle del monte Peglia e di Montecchio, dove si registrano dai cinque ai dieci centimetri di neve. Imbiancate anche le zone del narnese-amerino e alcune aree tra Montecastrilli e Acquasparta. Secondo quanto fanno sapere dalla Provincia, comunque, la situazione è sotto controllo e non risultano particolari criticità.