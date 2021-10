Foligno, drammatico incidente: muore il consigliere comunale Ceccucci

Tragedia in moto, muore Ivano Ceccucci. Il 57enne consigliere comunale folignate è rimasto coinvolto in un incidente nel tardo pomeriggio di domenica mentre era in sella alla sua moto. Da quanto si apprende, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale si è scontrato con un'auto lungo la Terni-Rieti, nel tratto tra Rieti Ovest e Contigliano. A chiarire la dinamica saranno gli agenti della polizia, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Quello che è certo, è che purtroppo per Ivano Ceccucci non c'è stato nulla da fare. Numerosi i messaggi di cordoglio nei suoi confronti arrivati in queste ore anche su Facebook. L'impatto tra la sua moto e un'auto è stato fatale per l'esponente forzista. Ceccucci, di professione meccanico specializzato, era molto conosciuto e apprezzato in città per il suo impegno politico e per la passione per le due ruote, che lo portava spesso a viaggiare in sella alla sua moto. Nel corso degli anni la sua generosità e la sua simpatia gli avevano permesso di avere sempre ottimi rapporti con tutte le forze politiche presenti all'interno del consiglio comunale di Foligno. Una città, quella di Foligno, che ora lo piange a causa di un maledetto incidente stradale.