Foligno, è ai domiciliari ma i poliziotti non la trovano in casa: 55enne finisce in carcere

Trasferita in carcere perché non aveva rispettato la misura degli arresti domiciliari. È quanto accaduto negli scorsi giorni ad una 55enne residente a Foligno. La donna, infatti, in più occasioni non si sarebbe trovata in casa durante i controlli della polizia. E così, le ripetute violazioni della misura cautelare hanno spinto gli uomini del locale commissariato a segnalare la vicenda alla Procura della Repubblica, che ha deciso di intervenire chiedendo un aggravamento della misura. Richiesta che il Gip del Tribunale di Spoleto ha accolto, predisponendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere della 55enne, su cui gravavano reati in materia di sostanze stupefacenti. Una volta emesso il provvedimento, gli agenti coordinati dal vice questore Adriano Felici hanno quindi rintracciato la donna, che è stata associata al carcere femminile di Perugia. Intanto proseguono i controlli mirati degli agenti del commissariato folignate nei confronti di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, nonché di quelli in affidamento in prova ai servizi sociali, al fine di verificare che le persone alle quali è stato accordato un regime più benevolo della detenzione carceraria rispettino le prescrizioni, dimostrando quindi di meritare il beneficio.