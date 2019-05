Foligno e Gualdo Tadino in lacrime, è morto il dottor Carlo Farneti

Due città in lutto. Sono quelle di Foligno e di Gualdo Tadino, che piangono la scomparsa del dottor Carlo Farneti. Originario della città della ceramica, era primario del reparto di Ortopedia e traumatologia dell'ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno. Il dottor Farneti si è spento all'età di 66 anni dopo una lunga malattia. Laureato in medicina nel 1978 all'Università degli studi di Perugia, il medico aveva perfezionato i suoi studi in Ortopedia a Firenze. Sposato, Carlo Farneti lascia la moglie e due figli. Apprezzatissimo da tutti sia per le sue doti professionali che per quelle umane, in queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che arrivano dalla comunità gualdese e da quella folignate. I funerali si svolgeranno domani, lunedì 27 maggio a Gualdo Tadino.