Foligno, ecco il nuovo comandante dei carabinieri: “Proteggere e servire i cittadini”

Accanto a “Nei secoli fedele” c'è anche “proteggere e servire” i cittadini. E' questo il mantra di Alessandro Pericoli Ridolfini, nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Foligno che, accanto allo storico motto dell'Arma, piace aggiungere quello della polizia di Los Angeles. Un prestito a stelle e strisce che ben si abbina con il pensiero del maggiore, pronto a mettersi al fianco delle persone chiedendo collaborazione. “Ho trovato un reparto in ottime condizioni – esordisce il maggiore Pericoli Ridolfini nel corso della sua presentazione -, per questo devo dire grazie a chi mi ha preceduto, ovvero il capitano Angelo Zizzi. Sono appena arrivato e ho bisogno di tempo per calarmi in questa realtà, ma posso già dire che mi interessa avere un rapporto diretto con i cittadini, perché è con loro che si possono combattere ancora meglio i crimini”. Con l'arrivo del nuovo comandante, la caserma dei carabinieri di Foligno sarà guidata per la prima volta da un ufficiale superiore, con il comando di via Garibaldi che è stato elevato al livello di tenente colonnello. E' la dimostrazione dell'importanza che la città della Quintana riveste in ambito regionale, con la sua compagna dei carabinieri da cui dipendo le stazioni di Scanzano, Colfiorito, Valtopina, Spello, Bevagna, Montefalco, Trevi e Sellano, su un territorio che si estende complessivamente per circa 650 chilometri quadrati e conta quasi 88mila abitanti. Ma quali sono le priorità per il maggiore Pericoli Ridolfini? “Di sicuro a Foligno non c'è un particolare allarme sociale, ma da una prima analisi mi sono reso conto che le questioni più importanti sono legate al piccolo spaccio e ai reati predatori – spiega il neo comandante -. Per questi due tipi di reati ci sarà tolleranza zero e chiederemo anche aiuto ai cittadini. Voglio dire ai folignati di non aver paura di denunciare”. In questi primi giorni dall'insediamento, il maggiore Pericoli Ridolfini si è detto pronto a girare a piedi per la città, con l'obiettivo di conoscere nel dettaglio la sua conformazione e le sue peculiarità. Per il nuovo comandante dei carabinieri di Foligno, l'Umbria è un po' una seconda casa. Sua moglie, con la quale ha la gioia di condividere l'amore per due bimbe, è originaria del Ternano. Nato a Roma quarantasei anni fa, Alessandro Pericoli Ridolfini si è arruolato nell'Arma nel 1999 e negli ultimi sei anni ha retto la prima compagnia dell'ottavo Reggimento carabinieri “Lazio”. In Umbria ha lavorato anche in alcuni derby di calcio a Perugia per situazioni di ordine pubblico, mentre in carriera ha fatto parte anche del raggruppamento elicotteri dei carabinieri e dell'ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale. Inoltre, il maggiore continua a svolgere il ruolo di perito selettore attitudinale al Centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri.