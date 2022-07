Foligno, fiamme in un tombino in viale Marconi: i poliziotti lo spengono

Stavano percorrendo viale Marconi a bordo di una volante, nel centro storico di Foligno, quando la loro attenzione è stata richiamata da alcuni cittadini che, sbracciandosi, chiedevano il loro aiuto, segnalando la fuoriuscita di fiamme da un tombino. È così che gli agenti del locale commissariato sono intervenuti per spegnere il fuoco, dovuto probabilmente all’accumulo di fogliame e alle torride temperature con cui sta facendo i conti in questi giorni anche la città di Foligno. In fiamme, come detto, un tombino che si trova vicino agli impianti sportivi di viale Marconi e che minacciava le auto in sosta e l’area circostante. L’intervento dei poliziotti nel domare le fiamme ha, dunque, evitato che l’incendio potesse creare pericoli e danni alle persone e alle abitazioni circostanti.