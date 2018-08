Foligno, fuga di gas in centro: vigili del fuoco in azione

C'è una fuga di gas alla base dell'intervento dei vigili del fuoco nel pieno centro di Foligno. I pompieri sono stati allertati nella serata di lunedì 13 agosto e hanno raggiunto via Vittorio Meneghini, quasi all'incrocio con largo Volontari del sangue. Il loro intervento si è reso necessario per sistemare e mettere in sicurezza un edificio dopo la segnalazione di una perdita di gas. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della caserma di Foligno.