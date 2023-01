Foligno, imbratta treno: denunciato writer

Ad individuarlo e denunciarlo sono stati gli agenti della Polfer di Foligno agli ordini del comandante Alessandro D’Antoni. Dopo aver ricevuto una segnalazione da parte del personale delle Ferrovie dello Stato, che li aveva informati della presenza di un giovane che, poco prima, aveva imbrattato con una scritta un convoglio che si trovava nella stazione cittadina, i poliziotti lo hanno fermato. Il giovane writer, residente fuori regione e privo di documenti, ha consegnato spontaneamente il pennarello con cui aveva realizzato la scritta. Accompagnato negli uffici del Commissariato di Foligno, è stato quindi identificato. Per il ragazzo, come detto, è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria per deturpamento e imbruttimento di mezzi di trasporto pubblico.