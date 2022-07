Foligno, incidente in via Piave: in tre all'ospedale

Incidente nel pomeriggio di mercoledì 27 luglio a Foligno. Lo scontro è avvenuto lungo via Piave e ha coinvolto due auto. In una di queste c'erano due persone, mentre il conducente della seconda auto viaggiava da solo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, insieme ad una squadra dei vigili del fuoco per la rimozione delle vetture coinvolte. Con loro anche due ambulanze, visto che le tre persone coinvolte hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere. In particolare uno dei coinvolti avrebbe battuto la testa contro il parabrezza dell'auto. La dinamica dell'incidente - che ha fatto riportare anche seri danni alle vetture coinvolte - è al vaglio degli agenti intervenuti sul posto.