Foligno, incidente in via Santocchia: in due finiscono in ospedale

Incidente nella mattinata di lunedì 4 aprile a Foligno. Lungo via Santocchia, la principale arteria che dall'abitato di Sant'Eraclio conduce alla zona commerciale, si sono scontrate due vetture. Ingenti i danni ad entrambe le macchine, con le due persone all'interno che sono portate in ospedale, anche se al momento non si conoscono le loro condizioni. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Foligno per i rilievi di rito e per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. L'impatto è avvenuto all'altezza dello svincolo per la Ss3 Flaminia, da dove è possibile accedere alla strada che conduce a Spoleto.