Foligno, ko i sistemi di allarme e videosorveglianza di palazzo Trinci

Vigilanza armata per palazzo Trinci. È quanto stabilito da una delibera della giunta comunale di Foligno dopo il guasto che ha interessato gli impianti di videosorveglianza e allarme della storica dimora dei Trinci. A causarne il danneggiamento il forte temporale che si è abbattuto sulla città della Quintana lo scorso 23 settembre e che ha messo ko anche il sistema antincendio del complesso all’interno del quale si trova il museo cittadino.

Immediato l’intervento dei tecnici, che però nulla hanno potuto di fronte ai danni provocati dal maltempo. Da un sopralluogo effettuato il giorno successivo al temporale, ossia il 24 settembre scorso, è infatti emerso un danneggiamento importante di alcuni elementi che non hanno permesso il ritorno alla funzionalità degli impianti. In particolare, i danni hanno interessato ben otto delle undici telecamere del circuito esterno, la scheda di un concentratore dell’impianto d’allarme, la centrale del sistema antincendio e il gruppo di continuità della videosorveglianza e dell’antincendio.

Problematiche di non immediata risoluzione, dunque, che hanno imposto alla giunta guidata dal sindaco Stefano Zuccarini di correre ai ripari. Da qui, quindi, la decisione di affidarsi ad un servizio di vigilanza armata per garantire un adeguato sistema di sicurezza alle opere custodite all’interno del museo folignate per una spesa di circa 11mila euro. Dallo scorso 7 ottobre e fino al 21 novembre prossimo, dunque, palazzo Trinci sarà sottoposto ad un servizio di vigilanza fissa nel cortile interno e nelle aree esterne alla storica dimora folignate.

Fatta salva, ovviamente, una risoluzione anticipata delle problematiche riscontrate. Dalla verifica effettuata dai tecnici, però, il tempo stimato per ripristinare la funzionalità dei tre impianti sarà di oltre un mese. In particolare, 45 i giorni previsti tra affidamento ed avvio dell’incarico ed espletamento degli interventi necessari. Nel frattempo, come detto, a “vegliare” su uno dei luoghi simbolo della città della Quintana sarà la vigilanza armata, cui spetterà il compito di tutelare il patrimonio culturale che l’antica residenza dei Trinci custodisce.